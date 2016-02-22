Режим работы и таблички

1). Режим работы. Размер 40 см х 50 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении.

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник.

Буквы и цифры будут вырезаться плоттером.

2) 5 Табличек, размером каждая 30 см х 15 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении.

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник.

Буквы и цифры будут вырезаться плоттером.

Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты.