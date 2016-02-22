Режим работы и таблички

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки283 просмотра

1). Режим работы. Размер 40 см х 50 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении. 

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник. 

Буквы и цифры будут вырезаться плоттером.

2) 5 Табличек, размером каждая 30 см х 15 см. Фон золотистый, черные буквы. Текст в приложении. 

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник. 

Буквы и цифры будут вырезаться плоттером.

Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты.

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$1
1 день
Приятно было сотрудничать с Мариной. Спасибо.
Чёткая задача, примеры, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад