Обложка буклета, юбилея организации.

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  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок239 просмотров

Юбилейный буклет, нарисовать обложку. Только качественный и креативный подход.  Работаю без предоплат. Оплата по факту.

9 лет назад
tracert
39 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством доволен. Все отлично.
Отлично поработали, четкое ТЗ и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
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Дизайн продукции

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