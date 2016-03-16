Ищем исполнителя для дизайна вывески автосервиса машин. Что то типо примерного фото, но все на одном баннере.
КП - оформление/графика/верстка в PDF
Нужно оформление/графика/верстка в PDF готового текста КП 2-3 страницы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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