КП - оформление/графика/верстка в PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен17 заявок322 просмотра

Нужно оформление/графика/верстка в PDF  готового текста КП 2-3 страницы.

9 лет назад
pakran
Павел 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Сделано качественно, в срок, спасибо.
Очень приятно работать с Павлом. Постановка задачи и оплата - точно и своевременно.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
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