Разработать рекламный буклет

Требуется выполнить макет этикетки с размерами 65*50мм для упаковки(банки)и круглую этикетку диаметром 50мм для крышки этой банки. Тематика – мёд. На выходе нужна оригинальная этикетка, которую приятно взять в руки. Работа в 2 этапа: ...