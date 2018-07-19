Необходимо разработать логотип для сайта. Компания предоставляет услуги лазерной, плазменной и гидроабразивной резки, а также услуги по гибке металла. Название компании СпецТехМаш. Сайт будет в строгом стиле. Хотелось бы в логотипе обыграть (использовать) цвет и текстуру листового металла, а ...