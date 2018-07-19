pakran

Павел pakran

 
44 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Контекстная реклама

    Необходимо произвести оптимизацию по контекстной рекламе в Яндекс и в Гугл. И в дальнейшем планируется сопровождение на постоянной основе.  Тематика: услуги металлообработка, регион Россия.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Редизайн сайта

    Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности:  - металлообработка - литейное производство - продажа металлообрабатывающего оборудования - продажа металлорежущего инструмента - ремонт металлообрабатывающего ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн действующего сайта

    Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности: - металлообработка - литейное производство - продажа металлообрабатывающего оборудования - продажа металлорежущего инструмента - ремонт ...

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Презентация (каталог)

    Необходимо сделать каталог презентацию.  размер страницы примерно 21х24 смпримерно 32 страницы (текст, фото и чертежи)прикрепил: текстпримерный размер, вид и цветовую гамму (к рекомендациям прислушаюсь)логотип

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    $40

    Необходимо разработать логотип для сайта. Компания предоставляет услуги лазерной, плазменной и гидроабразивной резки, а также услуги по гибке металла. Название компании СпецТехМаш. Сайт будет в строгом стиле.  Хотелось бы в логотипе обыграть (использовать) цвет и текстуру листового металла, а ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание статей/новостей

    Написать 1 новость и 1 статью. написание уникальных новостей (600-1500 символов)  и статей (1500-5000 символов). Тематика: металлообработка. Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку. Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы. Новости и статьи обязательно должны ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо разработать КП.

    Необходимо разработать КП на 2-3 страницы.Тематика металлообработка/изготовление шестерен, валов и т.д.Фото изделий предоставим.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание новостей и статей на металлообрабатывающую тематику.

    Для сайта необходимо написание уникальных 5ти новостей (600-1500 символов)  и двух статей (1500-5000 символов) на тему металлообработки. Тематика: металлообработка. Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку. Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы. Новости и статьи обязательно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта

    $40

    Необходимо разработать логотип для сайта [url=http://www.cncpals.ru/]http://www.cncpals.ru/[/url]. К дизайну сайта можно не привязывать, сайт будет переделываться. Компания занимается продажей металлообрабатывающего оборудования (станков) и металлообработкой. Логотип должен содержать название компании CNCPALS. Аббревиатура CNC - система управления оборудованием. PALS - партнеры, приятели. Можно ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$200
10 баллов
3 года назад
Верстка каталога
Очередное продуктивное и комфортное сотрудничество. Спасибо за заказ. Рекомендую всем как надежного заказчика.
Как всегда, работа проведена быстро и качественно!
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Верстка каталога
Спасибо за проект. Приятно было еще раз поработать с Вами. Рекомендую всем — безупречный заказчик.
Как всегда все сделано в срок и качественно.
Ответный отзыв
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Контекстная реклама
Все отлично! ) Павел - замечательный заказчик. Работаем уже больше месяца.
оперативно и качественно, спасибо.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$215
10 баллов
5 лет назад
Дизайн страниц сайта
Спасибо за новую задачу! Приятно сотрудничать.
Спасибо, все четко.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Дизайн дополнительных страниц сайта
Спасибо за очередной интересный проект. Приятное сотрудничество!
Спасибо, как всегда оперативно и качественно.
Ответный отзыв