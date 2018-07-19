Добрый день Алиция, прошу сделать новую верстку каталога
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Произвести редактирование, внести исправления и подготовить для типографии каталог.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо произвести оптимизацию по контекстной рекламе в Яндекс и в Гугл. И в дальнейшем планируется сопровождение на постоянной основе. Тематика: услуги металлообработка, регион Россия.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн главных страниц разделов сайта.Завершен5 лет назад
Необходимо разработать дизайн дополнительных страниц сайта. Сжатые сроки- 3 дня. ТЗ в личку.Завершен5 лет назад
Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности: - металлообработка - литейное производство - продажа металлообрабатывающего оборудования - продажа металлорежущего инструмента - ремонт металлообрабатывающего ...Завершен5 лет назад
Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности: - металлообработка - литейное производство - продажа металлообрабатывающего оборудования - продажа металлорежущего инструмента - ремонт ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать каталог презентацию. размер страницы примерно 21х24 смпримерно 32 страницы (текст, фото и чертежи)прикрепил: текстпримерный размер, вид и цветовую гамму (к рекомендациям прислушаюсь)логотипПрезентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Необходимо разработать логотип для сайта. Компания предоставляет услуги лазерной, плазменной и гидроабразивной резки, а также услуги по гибке металла. Название компании СпецТехМаш. Сайт будет в строгом стиле. Хотелось бы в логотипе обыграть (использовать) цвет и текстуру листового металла, а ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать грамотный подбор цветового оформления сайта, чтобы не было светофора.Завершен8 лет назад
Нужно сделать схему/карту проезда в офис компании для размещения на сайте.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно оформление/графика/верстка в PDF готового текста КП 2-3 страницы.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Написать 1 новость и 1 статью. написание уникальных новостей (600-1500 символов) и статей (1500-5000 символов). Тематика: металлообработка. Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку. Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы. Новости и статьи обязательно должны ...Завершен8 лет назад
Необходимо разработать КП на 2-3 страницы.Тематика металлообработка/изготовление шестерен, валов и т.д.Фото изделий предоставим.Завершен8 лет назад
Для сайта необходимо написание уникальных 5ти новостей (600-1500 символов) и двух статей (1500-5000 символов) на тему металлообработки. Тематика: металлообработка. Каждая новость должна содержать хотя бы одну картинку. Статья должна содержать минимум две картинки или другие графические материалы. Новости и статьи обязательно ...Завершен8 лет назад
- $40
Необходимо разработать логотип для сайта [url=http://www.cncpals.ru/]http://www.cncpals.ru/[/url]. К дизайну сайта можно не привязывать, сайт будет переделываться. Компания занимается продажей металлообрабатывающего оборудования (станков) и металлообработкой. Логотип должен содержать название компании CNCPALS. Аббревиатура CNC - система управления оборудованием. PALS - партнеры, приятели. Можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад