Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности:

- металлообработка

- литейное производство

- продажа металлообрабатывающего оборудования

- продажа металлорежущего инструмента

- ремонт металлообрабатывающего оборудования

в разделе "металлорежущего инструмента" нужно предусмотреть размещение эл.каталогов по инструменту

раздел "продажа металлообрабатывающего оборудования" выполнен как интернет магазин с фильтром по отбору товара и т.д.

все остальные разделы - обычные текстовые страницы с фото

Ссылка на действующую версию сайта: http://www.cncpals.ru