Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок304 просмотра

Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности: 

- металлообработка

- литейное производство

- продажа металлообрабатывающего оборудования

- продажа металлорежущего инструмента

- ремонт металлообрабатывающего оборудования

в разделе "металлорежущего инструмента" нужно  предусмотреть размещение эл.каталогов по инструменту

раздел "продажа металлообрабатывающего оборудования" выполнен как интернет магазин с фильтром по отбору товара и т.д.

все остальные разделы - обычные текстовые страницы с фото

Ссылка на действующую версию сайта: http://www.cncpals.ru

7 лет назад
pakran
Павел 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$635
20 дней
Спасибо за проделанную работу, были заминки с моей стороны из-за нехватки моего рабочего времени на согласование промежуточных этапов, но все сделали в лучшем виде.
Павел всегда на связи, предоставляет всю необходимую для эффективной работы информацию. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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