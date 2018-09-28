Нужен дизайн внутренних страниц , то есть нужно как на ниже указанном примере создать страницу . То есть периодический возникают необходимости делать доп страницы ,связи с этим ищем дизайнера . Оправляю пример сайта то есть ...
Редизайн сайта
Нужно сделать уникальный и современный полный редизайн сайта. Помимо дизайна, особое внимание нужно уделить структуре и удобству навигации для пользователей. У компании несколько направлений деятельности:
- металлообработка
- литейное производство
- продажа металлообрабатывающего оборудования
- продажа металлорежущего инструмента
- ремонт металлообрабатывающего оборудования
в разделе "металлорежущего инструмента" нужно предусмотреть размещение эл.каталогов по инструменту
раздел "продажа металлообрабатывающего оборудования" выполнен как интернет магазин с фильтром по отбору товара и т.д.
все остальные разделы - обычные текстовые страницы с фото
Ссылка на действующую версию сайта: http://www.cncpals.ru
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