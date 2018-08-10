Нужен дизайн внутренних страниц , то есть нужно как на ниже указанном примере создать страницу . То есть периодический возникают необходимости делать доп страницы ,связи с этим ищем дизайнера . Оправляю пример сайта то есть ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн лендинга для автосервиса.
Понятный и удобный для верстки, если все устроит, планирую дальнейшее сотрудничество )
указывайте цену и сроки
ТЗ скину в личку!
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