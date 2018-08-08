Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы
Нужна адаптивная таблица.
Здравствуйте,
мне бы таблицу с датами адаптивную на сайт
сама таблица здесь https://blr-akademie.de/
хочу, чтобы выглядела как здесь https://www.primeros.de/anmeldung?stadt=München&typ=
И ещё хотелось бы узнать о возможности наполнения этой таблицы автоматически отсюда https://blr-akademie.de/locations/ostbahnhof-2/
(список внизу)
спасибо
*оплата Webmoney
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