Нужна адаптивная таблица.

Здравствуйте,

мне бы таблицу с датами адаптивную на сайт

сама таблица здесь https://blr-akademie.de/

хочу, чтобы выглядела как здесь https://www.primeros.de/anmeldung?stadt=München&typ=

И ещё хотелось бы узнать о возможности наполнения этой таблицы автоматически отсюда https://blr-akademie.de/locations/ostbahnhof-2/

(список внизу)

спасибо

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