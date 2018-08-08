Оформить группы и аккаунты в соц сетях для сайта.

Подробное ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1wYcLCFKNtsIPqA4iM_eckCL85qjS8BYI7m4XpIyAdKo/edit?usp=sharing Нужно отрисовать главную страницу И на её основе страницы "Услуги", "Проекты", "Проект" - на этих страницах ничего особо выдумывать не нужно Проекты без сроков и цены не рассматриваются