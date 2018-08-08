Интересует создание дизайна для похожего проекта http://e-loto.net
Оформить группы и аккаунты в соц сетях для сайта.
Приветствую!
Ищу кто может хорошо оформить аккаунты в соц сетях для новостного сайта.
Интересует стоимость работы, список соц сетей и стоимость
Заявки фрилансеров
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