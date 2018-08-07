Нужен недорогой и смышленный дизайнер для редизайна интернет-магазина. Общая концепция, ТЗ и прототипы есть - надо воплотить в жизнь. Страниц всего 5 Clean Design Сроки терпят Жду Ваши цены/сроки/релевантные примеры ...
Разработать landing page
Привет. Необходимо разработать лендинг розничной продажи элитных гробов ручной работы.
Продукцию можно посмотреть здесь: in-dan.com
Все должно выглядеть зашкально дорого и формировать устойчивую ассоциацию по аналогии: Элитные машины - Bentley, часы - Hublot, гробы - IN-DAN.
Нужна адаптивная статика. Фотки есть, видео снимем.
Жду отсылок на аналогичные примеры в портфолио.
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