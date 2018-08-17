Дизайн визитки компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок402 просмотра

USA рынок, B2B

10+-1 страница

Есть логотип

Тектстов/материалов нет, нужно на примере чужих сайтов, линки даю

Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость для ориентира

7 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$140
6 дней
Спасибо, красиво получилось и быстро!
Благодарю Игоря за интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн для wordpress блога

    Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,главной страницы и внутренней.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностьюготово, покажу ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Прототипирование главной страницы сайта для последующего дизайна

    Добрый день! Интересует создание прототипа сайта (макета в ч/б исполнении) с хорошей детализацией для последующего предоставлению дизайнеру и создания уже тщательного макета. Интересует на сегодня только главная страница. Все ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить редизайн текущего интернет магазина

    Необходимо выполнить редизайн текущего интернет магазина.  - Движок интернет магазина Open Cart  Требования:  - Быть на связи  - Прозрачная работа  - Качество  - Адекватность  - Ответственность  ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта (bootstrap) в PSD формате. 1 главная, 7 дизайн-макетов внутренних страниц. Сайт должен быть с хорошим дизайном. Также нужно довести дизайн до конца, если будут правки по дизайну, то ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн лэндинга по услугам сантехника

    Нужно сделать дизайн лэндинга по услугам частного сантехника на подобие https://youtu.be/a38qA38Fu_Q Разделы:  Обо мне Услуги -установка ванны -установка раквины  И т.д. Монтаж - монтаж системы отопления ...

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер

    Требуется веб-дизайнер для помощи в оформлении сайта (куплен шаблон). Нужно подобрать картинки по тематике, разработать логотипы, иконки и т.д. по ТЗ и также проконсультировать по визуальной части сайта. Пишите стоимость ваших услуг и примеры работ.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $600

    Нужен дизайн главной страницы, каталога и страницы товара. Плюс адаптивы. Подробнее все обсудили по почте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн продающего лендинга

    $50

    Приватный проект для Мавлета Юлмухаметова Нужен лендинг, тематика часы, бижутерия и аксессуары Подробности обсудили в личной переписке

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад