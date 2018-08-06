Нужен дизайн главной страницы, каталога и страницы товара. Плюс адаптивы. Подробнее все обсудили по почте.
Дизайн группы вконтакте
Оформление группы в вконтакте, группа продажи обуви, есть римерный логотип, нужно доделать оформление
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