Разработать дизайн сайта для digital agency

Требуется разработать крутой дизайн для агенства

продумать структуру страниц чтобы было удобно пользователю

для начала нужно сделать главную страницу и страницу услуги (разработка сайтов) все остальные услуги по разделу разработка будут одинаковые( отличия только в контенте и возможно в каких-то изображениях)

все страницы в виде лэндингов

ТЗ https://yadi.sk/i/Uf0jzviG3ZvzUo и прототип https://yadi.sk/i/fNCzwITq3ZvzPs

прототип пока только страницы услуги ( разработка)

что будет по стоимости только за эту страницу?

по главной чуть позже

если есть вопросы задавайте