Разработать дизайн сайта для digital agency

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт49 заявок386 просмотров

Требуется  разработать крутой дизайн для агенства 

продумать структуру страниц чтобы было удобно пользователю

для начала нужно сделать главную страницу и страницу услуги (разработка сайтов) все остальные услуги по разделу разработка будут одинаковые( отличия только в контенте и возможно в каких-то изображениях)

все страницы в виде лэндингов 

ТЗ  https://yadi.sk/i/Uf0jzviG3ZvzUo   и прототип https://yadi.sk/i/fNCzwITq3ZvzPs 

прототип пока только страницы услуги ( разработка)

что будет по стоимости только за эту страницу?

по главной чуть позже

если есть вопросы задавайте

7 лет назад
xflyer
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров