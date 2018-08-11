Доработка шаблона сайта (лого, баннеры, изображения и т.д.)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок241 просмотр

Добрый день, есть сайт на WP, шаблон. Сайт по грузоперевозкам - gazell99.ru. Необходимо изменить внешний вид шаблона под эту нишу (лого, баннеры, изображения и т.д.). 

WordPress
7 лет назад
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
7 лет назад
$30
2 дня
Задание выполнено в оговоренные сроки, доп. рекомендации учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Все прошло хорошо, рекомендую Тараса, как надежного заказчика. Оплата в срок, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
7 лет назад

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