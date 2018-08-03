Сделать дизайн для сайта

Основная тема сайта - инструкция по заработку первого миллиона рублей, нужно сделать какой-то очень пафосный сайт. При этом информативный. На главной должен быть чемодан денег или в целом побольше вставок с деньгами. Так же прошу сделать один вариант с видео записью автоматически воспроизводимой в шапке.

https://partnerkin.com/ - Главная страница сделаем аналог, только шапка мне не нравится, слишком много места занимает и по цветам нужно сделать другую направленность... сайт называется миллионеркин, по этому можно что-то связанное с деньгами запилить

https://partnerkin.com/c/15 - страницу с каталогом партнерок тоже делаем аналог

https://partnerkin.com/c/16/goldengoose - страницу с конкретным офером делаем аналог

https://partnerkin.com/blog - страницу со статьями делаем аналог

https://partnerkin.com/blog/stati/kak_reklamirovat_v_twitter_i_pochemu_yeto_nevozmozhno_v_rossii - страница конкретной статьи делаем аналог

https://partnerkin.com/blog/services - страницу с сервисами делаем аналог

https://partnerkin.com/blog/services/obzor_trekera_redtrackio_ispolzuem_fishki_trekera_i_podstraivaem_ego_pod_sebya - страницу конкретного сервиса делаем аналог

На сколько вы поняли, мы делаем аналог данного сайта, но есть комментарии к исполнению. Везде где вы считаете возможны сделать более выгодное решение по изменению расположения элементов и размеров элементов, думаю имеет смысл попробовать. Чтобы не получилось обычной копии сайта, а по крайней мере казалось, что это другой сайт.

ВАЖНО!

-Дизайн должен быть оптимизирован под экраны всех компьютеров, планшетов и мобильных телефонов

-Все картинки и изображения используемые в вашем дизайне не должны нарушать авторских прав

-Нужен только готовый дизайн, верстальщик есть свой