ТЗ: Задача сделать дизайн двух страниц сайта. Одну страничку с лентой в блоге такого же формата - https://partnerkin.com/blog Вторую страничку самой новости такого формата (все что на странице примере нужно добавить ...
Сделать дизайн для сайта
Основная тема сайта - инструкция по заработку первого миллиона рублей, нужно сделать какой-то очень пафосный сайт. При этом информативный. На главной должен быть чемодан денег или в целом побольше вставок с деньгами. Так же прошу сделать один вариант с видео записью автоматически воспроизводимой в шапке.
https://partnerkin.com/ - Главная страница сделаем аналог, только шапка мне не нравится, слишком много места занимает и по цветам нужно сделать другую направленность... сайт называется миллионеркин, по этому можно что-то связанное с деньгами запилить
https://partnerkin.com/c/15 - страницу с каталогом партнерок тоже делаем аналог
https://partnerkin.com/c/16/goldengoose - страницу с конкретным офером делаем аналог
https://partnerkin.com/blog - страницу со статьями делаем аналог
https://partnerkin.com/blog/stati/kak_reklamirovat_v_twitter_i_pochemu_yeto_nevozmozhno_v_rossii - страница конкретной статьи делаем аналог
https://partnerkin.com/blog/services - страницу с сервисами делаем аналог
https://partnerkin.com/blog/services/obzor_trekera_redtrackio_ispolzuem_fishki_trekera_i_podstraivaem_ego_pod_sebya - страницу конкретного сервиса делаем аналог
На сколько вы поняли, мы делаем аналог данного сайта, но есть комментарии к исполнению. Везде где вы считаете возможны сделать более выгодное решение по изменению расположения элементов и размеров элементов, думаю имеет смысл попробовать. Чтобы не получилось обычной копии сайта, а по крайней мере казалось, что это другой сайт.
ВАЖНО!
-Дизайн должен быть оптимизирован под экраны всех компьютеров, планшетов и мобильных телефонов
-Все картинки и изображения используемые в вашем дизайне не должны нарушать авторских прав
-Нужен только готовый дизайн, верстальщик есть свой
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