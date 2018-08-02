Продающий Лендинг - Набор Инструментов в чемодане . Тз отправлю в личку.
Правки по дизайну сайта
Нужно выполнить правки по дизайну внутренних страниц сайта, дизайн по этому проекту -
https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/redizajn-sajta-podgonka-vnutrennih-stranitc-pod-novyj-dizajn-895703/
Сами правки в основном подписаны на макетах: https://yadi.sk/d/Xozxu6MO3ZXKEv
Плюс еще несколько пунктов текстом.
ТОЛЬКО ТО, ЧТО КАСАЕТСЯ ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦ
Заявки фрилансеров
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