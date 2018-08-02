Отрисовать страницу заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок249 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1RC3Fj68k-YrEB5P8av1GWlgSE36l-84ibBGcrkawBiY/

Нужно отрисовать форму заказа. Описание и механика во вложении.

Десктоп + мобила

Сделать нужно быстро, день-два.

Жду срок и стоимость.

7 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$33
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу ! Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Всё отлично! Понятное тз, всегда на связи, мгновенная оплата Рекомендую

Заявки фрилансеров

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад