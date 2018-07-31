Создание + верстка простого сайта по шаблону.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок290 просмотров

Нужно существующий сайт переделать по примеру другого. Возможно даже найти его шаблон и по нему сверстать. Вот ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1c0ncXBgTKFopQz-E7GoQs8s0aY7qNSEOwqFjNl9drww

7 лет назад
AlexSotn
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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