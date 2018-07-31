Интересует редизайн интернет портала медиа направления. Новый дизайн должен выглядеть профессионально, современно, быть интерактивным и понятным пользователю. Предыдущий опыт выполнения дизайна для новостного сайта приветствуется. Оплата за работу только через Яндекс.Деньги
Создание + верстка простого сайта по шаблону.
Нужно существующий сайт переделать по примеру другого. Возможно даже найти его шаблон и по нему сверстать. Вот ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1c0ncXBgTKFopQz-E7GoQs8s0aY7qNSEOwqFjNl9drww
Заявки фрилансеров
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