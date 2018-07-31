Редизайн новостного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок400 просмотров

Интересует редизайн интернет портала медиа направления. Новый дизайн должен выглядеть профессионально, современно, быть интерактивным и понятным пользователю.

Предыдущий опыт выполнения дизайна для новостного сайта приветствуется.

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7 лет назад
margarita16801
Маргарита 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров