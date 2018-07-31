Нужно лого для студии красоты название : Kalina _beauty_bar

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки267 просмотров

Нужно все оформить в белых цветах : 

Вывеска с названием будет звучать так: 

              Студия красоты

(Логотип Инстаграм)kalina_beauty_bar

7 лет назад
guest_15330623412004
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга на тему недвижимости

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга.  Тематика: Строительство домов.  Сроки – до 03.08.2018 18.00 МСК  Стоимость – 2500 руб.  Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.  Работу ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать по готовому шаблону дизайн карты мира

    Всем привет! Необходимо сделать по готовому шаблону( есть аналогичная карта) , дизайн карты мира. Внести небольшие корректировки. Формат А2. Все детали и технические нюансы предоставим в переговорном процессе. После выполнения этого ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн продающего сайта. Тематика: разработка мобильных приложений на заказ. Если вы умеете рисовать в Figma - это будет плюсом. Наличие портфолио обязательно. Предпочитаемый вид коммуникации: e-mail и telegram. ...

    FigmaNode.js
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг отеля *****

    Пятизвёздочному отелю крупнейшей мировой сети требуется дизайн лендинга. Логотип и фотографии уже имеются. От исполнителя ожидаем помимо профессионализма, чувство стиля и вкус, а также внимание к деталям. Макет ...

    BootstrapWordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн стартовой стартапа

    добрый день. есть такой "дизайн": link надо используя эту же идею придумать и сделать что-нибудь человеческое. сайт указывайте плз сразу стоимость и сроки. (только Украина)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать minimalistic шапку и подвал.

    Для сайта нужно сделать шапку и подвал - эффектное фотореалистичное изображение меди, латуни, бронзы. Сейчас все слишком блекло и невзрачно, нужно ярко, глянцево. Без эффектов старения, выщерблен и прочего - все новое, только ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад