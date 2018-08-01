Редизайн стартовой стартапа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок258 просмотров

добрый день. есть такой "дизайн":

link

надо используя эту же идею придумать и сделать что-нибудь человеческое.

сайт

указывайте плз сразу стоимость и сроки.

(только Украина)

7 лет назад
ishe_ua
Игорь 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
все отлично! как по качеству работы, так и по срокам.
Хороший заказчик, четкое тз, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

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