Нужен сайт-визитка для компании, профиль IT Материалов к сайту нет, кроме логотипа. Делаем на примере других сайтов, линки предоставлю Страниц 10+-1 Указывайте, пожалуйста, цену и сроки
Дизайн сайта
Нужно нарисовать дизайн сайта клиники.
Главная плюс 6 внутренних страниц.
Также нужен будет адаптив.
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