Надо нарисовать PSD макет сайта и его мобильной версии.

Не рыбу, а с нормалными картинками (подбирать надо будет вам).

Примерно +/- 20 сраниц в полной версии и в мобильной версии 5-7 страниц.

Тематика - транзисторы, диоды, дисплеи и тп.

Оплата яд, карта сбер.

Срок и цена?