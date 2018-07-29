Переоформить группу ВК.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок223 просмотра

Нужно совсем немного переоформить группу, добавить меню, подобрать несколько подходящих картинок. Срок -1 день.

7 лет назад
guest_14991648947401
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$50
2 дня
Артем, всегда на связи, своевременно вносит правки, предлагает несколько вариантов проект. Работа сделана даже раньше срока. Всем очень довольна.
Мария своевременно отвечает на любые вопросы по проекту, всегда на связи, значает чего хочет, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
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