Нужен дизайн для сайта казино

Всем привет

интересует стоимость и сроки разработки и внедрения нового дизайна для этого сайта - https://my-casino.net/

от самого бюджетного варианта до полномасштабного ребрендинга-перерождения

сейчас дизайн похож на Riobet, потому хотим уйти от этого

очень желательно указать отдельно стоимость и сроки всех этапов работы

ждем предложений =)

P.S. не пишите мне ПОЖАЛУЙСТА свои шаблоны! написано - интересует стоимость и сроки именно для этого сайта, не wordpress, не joomla и всё остальное...

и еще, адаптация под мобильные и планшеты обязательна!

P.P.S. ТЗ нету, идей, шаблонов, эскизов тоже нет...

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всем спасибо за отклики, информация собрана, после анализа напишем тем, кто заинтересовал!