Разработать редизайн онлайн-магазина одежды для CMS OpenCart 2.1

Необходимо ориентироваться на корпоративный стиль и на стандартные шаблоны OpenCart 2.1, то есть стандартным элементам с их стандартным расположением придать корпоративный стиль. Также разработать по одному макету каждой страницы под мобильные устройства.

Список страниц:

1. Дизайн главной страницы + отдельным макетом выпадающее меню

2. Дизайн списка товаров в категории + фильтр товаров

3. Дизайн страницы карточки товара + возможные всплывающие окна

4. Дизайн страницы «О компании»

5. Дизайн страницы «Вопросы и ответы»

6. Дизайн страницы «Доставка и оплата»

7. Дизайн страницы «Блог» и отдельно макет детальной страницы публикации

8. Дизайн страницы «Отзывы»

9. Дизайн страницы «Представительства»

10. Дизайн страницы «Контакты»

11. Дизайн страницы «Как заказать» (на основе контента текущего сайта)