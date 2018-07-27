Разработать редизайн онлайн-магазина одежды для CMS OpenCart 2.1

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка175 просмотров

Необходимо ориентироваться на корпоративный стиль и на стандартные шаблоны OpenCart 2.1, то есть стандартным элементам с их стандартным расположением придать корпоративный стиль. Также разработать по одному макету каждой страницы под мобильные устройства.

Список страниц:

1. Дизайн главной страницы + отдельным макетом выпадающее меню

2. Дизайн списка товаров в категории + фильтр товаров

3. Дизайн страницы карточки товара + возможные всплывающие окна

4. Дизайн страницы «О компании»

5. Дизайн страницы «Вопросы и ответы»

6. Дизайн страницы «Доставка и оплата»

7. Дизайн страницы «Блог» и отдельно макет детальной страницы публикации

8. Дизайн страницы «Отзывы»

9. Дизайн страницы «Представительства»

10. Дизайн страницы «Контакты»

11. Дизайн страницы «Как заказать» (на основе контента текущего сайта)

Opencart
7 лет назад
AleksandraTo
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$200
5 дней
Профессионал своего дела! Коммуникация и взаимопонимание на высшем уровне. Буду обращаться!
Одни положительные эмоции от сотрудничества с Александрой. Замечательный заказчик, всем рекомендую! Спасибо за проект :)

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

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