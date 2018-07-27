Нарисовать дизайн сайта на тему "Фокусы" дизайн предоставить в формате (.psd) Сроки до 29.07.18 до 09.00 ч. по МСК. Стоимость 2700 р. Приоритет отдается фрилансерам у которых был опыт ...
Разработать редизайн онлайн-магазина одежды для CMS OpenCart 2.1
Необходимо ориентироваться на корпоративный стиль и на стандартные шаблоны OpenCart 2.1, то есть стандартным элементам с их стандартным расположением придать корпоративный стиль. Также разработать по одному макету каждой страницы под мобильные устройства.
Список страниц:
1. Дизайн главной страницы + отдельным макетом выпадающее меню
2. Дизайн списка товаров в категории + фильтр товаров
3. Дизайн страницы карточки товара + возможные всплывающие окна
4. Дизайн страницы «О компании»
5. Дизайн страницы «Вопросы и ответы»
6. Дизайн страницы «Доставка и оплата»
7. Дизайн страницы «Блог» и отдельно макет детальной страницы публикации
8. Дизайн страницы «Отзывы»
9. Дизайн страницы «Представительства»
10. Дизайн страницы «Контакты»
11. Дизайн страницы «Как заказать» (на основе контента текущего сайта)
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