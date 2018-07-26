Шапка для ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок184 просмотра

Необходима шапка и лого для нового ютуб канала. Планирую переодически выкладывать видео на ютуб,необходимо оформить шапку и лого,с меня несколько фото,для фона и краткое описание канала,остальное на ваше усмотрение.

7 лет назад
gulavik
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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