Создание лендингов на Платформа LP

Ищем специалиста для создания товарных лендингов.

Объем работы примерно 10 лендингов в месяц. Т.е. 1 лендинг в 2-3 дня.

На данный момент есть аккаунт на Платформе LP, но можем рассмотреть и другие варианты.

Создание лендингов проходит по следующему алгоритму: за основу берется удачный вариант конкурентов и творчески дорабатывается под нас (либо создается по шаблону, если ничего интересного не нашли).

Перед созданием лендинга, от специалиста потребуется изучить предметную область и конкурентов. Это необходимо, чтобы не наделать ляпов и не зайти в ненужную сторону.

Предполагаемая стоимость создания 1 лендинга 3000 руб.