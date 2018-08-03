Дизайн корпоративного сайта

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Завершен47 заявок1078 просмотров

Добрый день, нужен дизайн корпоративного сайта для голландской фирмы грузоперевозок. 

Хочется красивый минималистичный дизайн.

По структуре(не дизайн) ориентир на этот сайт: https://www.legrant.eu/

Пока что только главная, если понравиться дизайн, закажем остальные страницы.

Пишите стоимость, сроки выполнения. Исполнителя будем выбирать по портфолио, прикрепляйте ссылки на него.

7 лет назад
kushnarvitaliy
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RadionovWr
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую! работа выполнена креативно и с соблюдением сроков.
Все Ок!

Заявки фрилансеров

RadionovWr
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад

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