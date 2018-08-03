Добрый день, нужен дизайн корпоративного сайта для голландской фирмы грузоперевозок.

Хочется красивый минималистичный дизайн.

По структуре(не дизайн) ориентир на этот сайт: https://www.legrant.eu/

Пока что только главная, если понравиться дизайн, закажем остальные страницы.

Пишите стоимость, сроки выполнения. Исполнителя будем выбирать по портфолио, прикрепляйте ссылки на него.