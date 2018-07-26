Задача: Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "займы под материнский капитал". Сроки: до 28.07.18, 12:00 по московскому времени. Оплата: 2700 рублей Работу нужно будет представить в формате ...
Создание визуализации игры
Требуется помощь дизайнера для создания визуализации для клиента как будет выглядеть игра.
Игра: https://www.youtube.com/watch?v=1GGrs0HsCRo&index=2&list=PLx-W1r8Bjq9ajB4e1qZ4Dfw28_80UJ-oS
Описание игры: https://docs.google.com/document/d/1izg84lzfeOP194KfCwmp4kBMBB0HtcIl8dPkcl3ZOCA/edit?usp=sharing
Визуализация должна выглядеть примерно так: https://screencast.com/t/eJ2YUjkpT6XI
- Имя игрока
- Часики
- Очки набранные в игре
- 2 столбика (1. Latvijas pilsēta 2. Citas pilsētas)
- Падающие обьекты (название городов): Valka, Jūrmala, Vilnius, Tukums
- В столбике Latvijas pilsēta уже такие города: Rīga, Rēzekne
- в столбике под названием "Citas pilsētas" " Vilnius, London, Tallin
Задача визуализации: Это как эскиз для демонстрации клиенту как будет выглядеть игра.
Срок производства: ДО 29.07
Заявки фрилансеров
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