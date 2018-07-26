Создание визуализации игры

Требуется помощь дизайнера для создания визуализации для клиента как будет выглядеть игра.

Игра: https://www.youtube.com/watch?v=1GGrs0HsCRo&index=2&list=PLx-W1r8Bjq9ajB4e1qZ4Dfw28_80UJ-oS

Описание игры: https://docs.google.com/document/d/1izg84lzfeOP194KfCwmp4kBMBB0HtcIl8dPkcl3ZOCA/edit?usp=sharing

Визуализация должна выглядеть примерно так: https://screencast.com/t/eJ2YUjkpT6XI

- Имя игрока

- Часики

- Очки набранные в игре

- 2 столбика (1. Latvijas pilsēta 2. Citas pilsētas)

- Падающие обьекты (название городов): Valka, Jūrmala, Vilnius, Tukums

- В столбике Latvijas pilsēta уже такие города: Rīga, Rēzekne

- в столбике под названием "Citas pilsētas" " Vilnius, London, Tallin

Задача визуализации: Это как эскиз для демонстрации клиенту как будет выглядеть игра.

Срок производства: ДО 29.07