Дизайн сайтов

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Закрыт15 заявок229 просмотров

Нарисовать дизайн сайта на тему "Фокусы"  

дизайн предоставить в формате (.psd)  

Сроки до 29.07.18 до 09.00 ч. по МСК.  

Стоимость 2700 р.  

Приоритет отдается фрилансерам у которых был опыт в похожей тематике.  

Подробности обсуждаются с кандидатами.  

При отписке на проект прикладывайте свои работы 

Ниша работодателя – онлайн-школа для фокусников и иллюзионистов.

7 лет назад
priymak84
Валерия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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