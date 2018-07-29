Дизайн сайтов

Нарисовать дизайн сайта на тему "Фокусы"

дизайн предоставить в формате (.psd)

Сроки до 29.07.18 до 09.00 ч. по МСК.

Стоимость 2700 р.

Приоритет отдается фрилансерам у которых был опыт в похожей тематике.

Подробности обсуждаются с кандидатами.

При отписке на проект прикладывайте свои работы

Ниша работодателя – онлайн-школа для фокусников и иллюзионистов.