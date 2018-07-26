Необходимо ориентироваться на корпоративный стиль и на стандартные шаблоны OpenCart 2.1, то есть стандартным элементам с их стандартным расположением придать корпоративный стиль. Также разработать по одному макету каждой страницы под мобильные устройства. Список страниц: ...