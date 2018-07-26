Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка259 просмотров

Добрый день, необходим дизайн сайта аналогичного этому diagnostmaster.ru, прошу прикреплять портфолио и сроки с ценником. Прошу фантастические ценники в 500-700$ оставить при себе, полное тз и структура будет предоставлена

7 лет назад
artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать редизайн онлайн-магазина одежды для CMS OpenCart 2.1

    $200

    Необходимо ориентироваться на корпоративный стиль и на стандартные шаблоны OpenCart 2.1, то есть стандартным элементам с их стандартным расположением придать корпоративный стиль. Также разработать по одному макету каждой страницы под мобильные устройства. Список страниц: ...

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайтов

    Нарисовать дизайн сайта на тему "Фокусы"   дизайн предоставить в формате (.psd)   Сроки до 29.07.18 до 09.00 ч. по МСК.   Стоимость 2700 р.   Приоритет отдается фрилансерам у которых был опыт ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание визуализации игры

    Требуется помощь дизайнера для создания визуализации для клиента как будет выглядеть игра.  Игра: https://www.youtube.com/watch?v=1GGrs0HsCRo&amp;index=2&amp;list=PLx-W1r8Bjq9ajB4e1qZ4Dfw28_80UJ-oS  Описание игры: https://docs.google.com/document/d/1izg84lzfeOP194KfCwmp4kBMBB0HtcIl8dPkcl3ZOCA/edit?usp=sharing Визуализация должна выглядеть примерно так: https://screencast.com/t/eJ2YUjkpT6XI - Имя игрока ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    $42

    Задача:  Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "займы под материнский капитал".  Сроки:   до 28.07.18, 12:00 по московскому времени.  Оплата:  2700 рублей  Работу нужно будет представить в формате ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание лендингов на Платформа LP

    Ищем специалиста для создания товарных лендингов. Объем работы примерно 10 лендингов в месяц. Т.е. 1 лендинг в 2-3 дня.  На данный момент есть аккаунт на Платформе LP, но можем рассмотреть и другие варианты. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформление главной стр

    Необходимо правильно и информативно настроить главную стр сайта Честно что сделал исполнитель, скажем так обычно. Какие будут вопросы - спрашивайте.. Сайт www.5coin.io

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Добрый день, нужен дизайн корпоративного сайта для голландской фирмы грузоперевозок.  Хочется красивый минималистичный дизайн. По структуре(не дизайн) ориентир на этот сайт: https://www.legrant.eu/ Пока что только главная, если понравиться дизайн, закажем остальные страницы. Пишите стоимость, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Шапка для ютуб канала

    Необходима шапка и лого для нового ютуб канала. Планирую переодически выкладывать видео на ютуб,необходимо оформить шапку и лого,с меня несколько фото,для фона и краткое описание канала,остальное на ваше усмотрение.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад