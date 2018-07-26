Необходимо ориентироваться на корпоративный стиль и на стандартные шаблоны OpenCart 2.1, то есть стандартным элементам с их стандартным расположением придать корпоративный стиль. Также разработать по одному макету каждой страницы под мобильные устройства. Список страниц: ...
Дизайн сайта
Добрый день, необходим дизайн сайта аналогичного этому diagnostmaster.ru, прошу прикреплять портфолио и сроки с ценником. Прошу фантастические ценники в 500-700$ оставить при себе, полное тз и структура будет предоставлена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нарисовать дизайн сайта на тему "Фокусы" дизайн предоставить в формате (.psd) Сроки до 29.07.18 до 09.00 ч. по МСК. Стоимость 2700 р. Приоритет отдается фрилансерам у которых был опыт ...Закрыт7 лет назад
Требуется помощь дизайнера для создания визуализации для клиента как будет выглядеть игра. Игра: https://www.youtube.com/watch?v=1GGrs0HsCRo&index=2&list=PLx-W1r8Bjq9ajB4e1qZ4Dfw28_80UJ-oS Описание игры: https://docs.google.com/document/d/1izg84lzfeOP194KfCwmp4kBMBB0HtcIl8dPkcl3ZOCA/edit?usp=sharing Визуализация должна выглядеть примерно так: https://screencast.com/t/eJ2YUjkpT6XI - Имя игрока ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $42
Задача: Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "займы под материнский капитал". Сроки: до 28.07.18, 12:00 по московскому времени. Оплата: 2700 рублей Работу нужно будет представить в формате ...Закрыт7 лет назад
- $150
Нужно сделать простенький дизайн форума по игре RFOnline. Более подробную информацию и примеры при личной беседе.Форум стоит на платформе Xenforo. Срок на выполнение 20дней.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем специалиста для создания товарных лендингов. Объем работы примерно 10 лендингов в месяц. Т.е. 1 лендинг в 2-3 дня. На данный момент есть аккаунт на Платформе LP, но можем рассмотреть и другие варианты. ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыЗакрыт7 лет назад
Необходимо правильно и информативно настроить главную стр сайта Честно что сделал исполнитель, скажем так обычно. Какие будут вопросы - спрашивайте.. Сайт www.5coin.ioЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен дизайн корпоративного сайта для голландской фирмы грузоперевозок. Хочется красивый минималистичный дизайн. По структуре(не дизайн) ориентир на этот сайт: https://www.legrant.eu/ Пока что только главная, если понравиться дизайн, закажем остальные страницы. Пишите стоимость, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходима шапка и лого для нового ютуб канала. Планирую переодически выкладывать видео на ютуб,необходимо оформить шапку и лого,с меня несколько фото,для фона и краткое описание канала,остальное на ваше усмотрение.Закрыт7 лет назад