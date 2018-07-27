Необходимо нарисовать Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт58 заявок412 просмотров

Задание по дизайну:

https://docs.google.com/document/d/14ECZqFS5vD1vEh99jFsjaSyc_fZaBbU2b_SAsW9V2j8/edit

жду от вас цен и сроков.

7 лет назад
reatea
Руслан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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