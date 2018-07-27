Для одного сайта у которого два направления необхоимо выполнить дизайн для двух страниц продающих и технических внутренних. В будущем интересно будет работа дизайн поддержке Первичные наброски по дизайну имеются Задача причесать. Объем ...
Необходимо нарисовать Landing Page
Задание по дизайну:
https://docs.google.com/document/d/14ECZqFS5vD1vEh99jFsjaSyc_fZaBbU2b_SAsW9V2j8/edit
жду от вас цен и сроков.
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