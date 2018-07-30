Опытный веб-дизайнер со знанием Bootstrap, удаленно, 25 час./нед.

Требуется опытный дизайнер веб-интерфейсов со знанием CSS-фреймворка Bootstrap.

Рассматриваем кандидата, способного работать удаленно, без срывов сроков, с нагрузкой 20-25 часов в неделю (примерно, полставки). Готовы оплачивать за работу 40 000 рублей в месяц + бонусы переводом на карту VISA/MasterCard (Тинькофф, Сбербанк, Альфа), Яндекс.Деньги или WMR.

Требуется дизайнер для работы над сайтами компании и подготовки изображения для социальных сетей.

Требования:

знание Adobe Photoshop

умение строить удобные пользовательские интерфейсы (UX)

навыки работы с CSS-фреймворком Bootstrap (например, собрать макет из Bootstrap компонентов и вставить туда нарисованные изображения)

опыт работы от 3 лет

пятидневная рабочая неделя, 20-25 часов, долгосрочное сотрудничество

зарплата два раза в месяц на карту

оклад 40 000 рублей + премия (до 10 000 рублей в зависимости от количества выполненной работы)

интерфейс системы тестирования

интерфейс личного кабинета школьника

разработка preview-изображение для мероприятий и новостей

интерфейс для проведения дистанционных занятий

лэндинги для основных услуг и к мероприятиям (примерно 9-12 мероприятий в год)

интерфейс для дистанционных курсов

интерфейс для подачи резюме в компанию

интерфейс корпоративных служб

изображения для историй инстаграм

изображения к постам для vk

Мы используем коммерческую тему Unify и все веб-интерфейсы необходимо строить на ней, добавляя кастомные изображения. Результат вашей работы: html-страница, которую программисты будут "оживлять".

В ответе к вакансии прошу:

1. Разместить ссылку на 2-3 ваши лучшие работы, которые опубликованы в сети.

2. Имеется ли у вас опыт работы с CSS-фреймворком Bootstrap.

3. Какой у вас часовой пояс.

4. В какие дни недели вы готовы работать и по какому графику.