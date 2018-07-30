Опытный веб-дизайнер со знанием Bootstrap, удаленно, 25 час./нед.

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок361 просмотр

Требуется опытный дизайнер веб-интерфейсов со знанием CSS-фреймворка Bootstrap. 

Рассматриваем кандидата, способного работать удаленно, без срывов сроков, с нагрузкой 20-25 часов в неделю (примерно, полставки). Готовы оплачивать за работу 40 000 рублей в месяц + бонусы переводом на карту VISA/MasterCard (Тинькофф, Сбербанк, Альфа), Яндекс.Деньги или WMR.

Требуется дизайнер для работы над сайтами компании и подготовки изображения для социальных сетей.

Требования:

  • знание Adobe Photoshop
  • умение строить удобные пользовательские интерфейсы (UX)
  • навыки работы с CSS-фреймворком Bootstrap (например, собрать макет из Bootstrap компонентов и вставить туда нарисованные изображения)
  • опыт работы от 3 лет
Условия:

  • пятидневная рабочая неделя, 20-25 часов, долгосрочное сотрудничество
  • зарплата два раза в месяц на карту
  • оклад 40 000 рублей + премия (до 10 000 рублей в зависимости от количества выполненной работы)
Типичные задачи, которыми предстоит заниматься:

  • интерфейс системы тестирования
  • интерфейс личного кабинета школьника
  • разработка preview-изображение для мероприятий и новостей
  • интерфейс для проведения дистанционных занятий
  • лэндинги для основных услуг и к мероприятиям (примерно 9-12 мероприятий в год)
  • интерфейс для дистанционных курсов
  • интерфейс для подачи резюме в компанию
  • интерфейс корпоративных служб
  • изображения для историй инстаграм
  • изображения к постам для vk
Мы используем коммерческую тему Unify и все веб-интерфейсы необходимо строить на ней, добавляя кастомные изображения. Результат вашей работы: html-страница, которую программисты будут "оживлять".

В ответе к вакансии прошу:

1. Разместить ссылку на 2-3 ваши лучшие работы, которые опубликованы в сети.

2. Имеется ли у вас опыт работы с CSS-фреймворком Bootstrap.

3. Какой у вас часовой пояс.

4. В какие дни недели вы готовы работать и по какому графику.

BootstrapCSSHTML
7 лет назад
smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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