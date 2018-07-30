Здравствуйте! Необходимо разработать (нарисовать) дизайн для веб-сервиса ( в дальнейшем для вёрстки). 5-7 страниц. Своё портфолио, стоимость и сроки указывайте в заявке к этому проекту. Подробности обсуждаются с кандидатами.
Опытный веб-дизайнер со знанием Bootstrap, удаленно, 25 час./нед.
Требуется опытный дизайнер веб-интерфейсов со знанием CSS-фреймворка Bootstrap.
Рассматриваем кандидата, способного работать удаленно, без срывов сроков, с нагрузкой 20-25 часов в неделю (примерно, полставки). Готовы оплачивать за работу 40 000 рублей в месяц + бонусы переводом на карту VISA/MasterCard (Тинькофф, Сбербанк, Альфа), Яндекс.Деньги или WMR.
Требуется дизайнер для работы над сайтами компании и подготовки изображения для социальных сетей.
Требования:
- знание Adobe Photoshop
- умение строить удобные пользовательские интерфейсы (UX)
- навыки работы с CSS-фреймворком Bootstrap (например, собрать макет из Bootstrap компонентов и вставить туда нарисованные изображения)
- опыт работы от 3 лет
- пятидневная рабочая неделя, 20-25 часов, долгосрочное сотрудничество
- зарплата два раза в месяц на карту
- оклад 40 000 рублей + премия (до 10 000 рублей в зависимости от количества выполненной работы)
- интерфейс системы тестирования
- интерфейс личного кабинета школьника
- разработка preview-изображение для мероприятий и новостей
- интерфейс для проведения дистанционных занятий
- лэндинги для основных услуг и к мероприятиям (примерно 9-12 мероприятий в год)
- интерфейс для дистанционных курсов
- интерфейс для подачи резюме в компанию
- интерфейс корпоративных служб
- изображения для историй инстаграм
- изображения к постам для vk
В ответе к вакансии прошу:
1. Разместить ссылку на 2-3 ваши лучшие работы, которые опубликованы в сети.
2. Имеется ли у вас опыт работы с CSS-фреймворком Bootstrap.
3. Какой у вас часовой пояс.
4. В какие дни недели вы готовы работать и по какому графику.
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