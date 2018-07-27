Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок242 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн лендинга.

Тематика: Недвижимость

Сроки: до завтра, 17:00 по Мск.

Приоритет будет отдаваться исполнителям, которые уже работали с данной тематикой.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
Yasinskiy0730
Виктор 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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