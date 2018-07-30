Нарисовать новый адаптивный дизайн для сайта

Есть работающий проект http://vinograd.cc/ на паблик шаблоне, без адаптивности для мобильных устройств.

Хочется как то его обновить/освежить с учетом новых технологий.

По десктоп версии - расположение элементов полностью устраивает, необходимо освежить графику/иконки и т.д., а версию для мобильных устройств надо сделать с нуля.

Сроки не горят, но надо сделать качественно по вменяемой цене.

Жду предложения с бюджетом и примерами работ(обязательно!!!)