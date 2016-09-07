ishe_ua

Игорь ishe_ua

 
45 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать стартовую

    Есть проект, где надо "спасти" стартовую. Не переделать, а усовершенствовать. ping-price.com (только Украина (иначе не сможем оплатить))

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн стартовой стартапа

    добрый день. есть такой "дизайн": [url=https://www.dropbox.com/s/3n4yddhlqkjpcpp/pingator_01.psd?dl=0]link [/url] надо используя эту же идею придумать и сделать что-нибудь человеческое. [url=https://pingator.io]сайт[/url] указывайте плз сразу стоимость и сроки. (только Украина)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Landing сайта

    Придумать и сделать landing простого сайта с адаптивностью. Только Украина.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевести тексты сайта (ru->en)

    нужно проверить имеющиеся переводы и перевести страницу "как пользоваться". работы мало, ориентиорвочно на 1 час, максимум полтора. по срокам - желательно сегодня

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить Postfix

    Нужно чтоб работала исходящая почта, dkim, spf, а вся входящая (с любого адреса для домена) складывалась в какой-то один или как вариант - редиректилась напр. на один и тот же gmail-ящик.

    Postfix
    Системное администрирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать сайт

    $50

    Нужна верстка для небольшого сайта (7 не сложных страниц). Фреймворк еще не выбрали, возможно это будет compass. Адаптивность не надо. Остальные требования: git, sass. Сроки немного горят, поэтому в ответе пожалуйста укажите когда сможете приступить к работе.

    SASSGit
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Доработать стартовую
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
очень довольны!
Ответный отзыв
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Редизайн стартовой стартапа
Хороший заказчик, четкое тз, быстрая оплата. Рекомендую!
все отлично! как по качеству работы, так и по срокам.
Ответный отзыв
KruyUp
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Landing сайта
Всё отлично! Понятная задача, быстрая оплата !
все было на уровне!
Ответный отзыв
Shailok
Анна 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Перевести тексты сайта (ru->en)
К заказчику претензий нет. Доходчиво объяснил, что нужно сделать, постоянно был на связи, вовремя прислал оплату. От сотрудничества остались только положительные эмоции, спасибо.
Все качественно и в сроки как и договаривались!
Ответный отзыв