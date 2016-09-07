Проект - ping-price.com Задача - привлечь первых клиентов. План - найти лидов и затем поработать с ними (sales). Перспективным способом привлечения видим email marketing.
- Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть проект, где надо "спасти" стартовую. Не переделать, а усовершенствовать. ping-price.com (только Украина (иначе не сможем оплатить))Завершен5 лет назад
Есть проект, надо сделать редизайн (в т.ч. адаптивность). Начинаем со стартовой. Если нас устраивает качество - заказываем остальное. Только Украина (иначе не сможем оплатить). ping-price.comДизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
Стартапу нужны первые клиенты, денег очень мало. Нужен кто-то, кто сделает это качественно и недорого.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
добрый день. есть такой "дизайн": [url=https://www.dropbox.com/s/3n4yddhlqkjpcpp/pingator_01.psd?dl=0]link [/url] надо используя эту же идею придумать и сделать что-нибудь человеческое. [url=https://pingator.io]сайт[/url] указывайте плз сразу стоимость и сроки. (только Украина)Завершен5 лет назад
Придумать и сделать landing простого сайта с адаптивностью. Только Украина.Завершен6 лет назад
Цель - привлечь первых пользователей. Если возникнут какие-то другие предложения для достижения цели - будем только рады.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно проверить имеющиеся переводы и перевести страницу "как пользоваться". работы мало, ориентиорвочно на 1 час, максимум полтора. по срокам - желательно сегодняПереводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Нужно настроить prosody.im для 2-х jabber-аккаунтов. ну и заодно разобраться почему не работает opendkim.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно чтоб работала исходящая почта, dkim, spf, а вся входящая (с любого адреса для домена) складывалась в какой-то один или как вариант - редиректилась напр. на один и тот же gmail-ящик.Системное администрирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужна верстка для небольшого сайта (7 не сложных страниц). Фреймворк еще не выбрали, возможно это будет compass. Адаптивность не надо. Остальные требования: git, sass. Сроки немного горят, поэтому в ответе пожалуйста укажите когда сможете приступить к работе.HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад