KruyUp

Дмитрий KruyUp

 
24 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создаю качественный и эффективный дизайн сайтов.

Работаю до полного утверждения дизайна.

В работе использую Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Figma.

Если необходимо обсудить проект по аудиосвязи - всегда рад : )

Так же, качество моей работы можно оценить по готовым проектам, ссылки на которые я оставил ниже.

https://jolybell.com/

https://teplovizov.ru/

https://aerovid.ru/

Контакты:

Skype: az_k.dima

Email: [email protected] 

Viber/WhatsApp/Telegram: +380660092212

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Отзывы заказчиков

Bodjey
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга
Уложился в крайне сжатые сроки, с первого раза и без дополнительных правок смог сделать отличный дизайн. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик! Задача была поставлена четко и правильно, что позволило быстро приступить к работе. Всегда был на связи, оперативно отвечал на все мои вопросы. Максимально быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
ishe_ua
Игорь 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Landing сайта
все было на уровне!
Всё отлично! Понятная задача, быстрая оплата !
Ответный отзыв
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов
$45
10 баллов
7 лет назад
Дизайн.
Все сделано, претензий нет. Хороший специалист, светлая голова.Особое спасибо за абсолютно постоянную связь на протяжении проекта. Рекомендую. и продолжаю сотрудничество. Дмитрий спасибо за дизайн.
Дмитрий, большое спасибо за интересный проект! Вся необходимая информация по проекту предоставляется мгновенно, с оплатой задержек так же нет. Всё отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн лэндинга
Прекрасная работа! Сразу понравился вариант лэндинга, сделанный Дмитрием, быстро доработал мелкие правки, всегда был на связи. Рекомендую!
Всё отлично! Чёткая и понятная задача, мгновенная оплата!)
Ответный отзыв
madik2005
Илья 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта для продажи меда
Отличный исполнитель, молод, активен, креативен, идет на уступки. Денег взял мало работы, сделал много =) Результатом доволен, буду сотрудничать еще. Сделал все за 1 день.
Очень удобно работать с Ильей! Чёткое задание и мгновенная оплата!)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
8 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
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