Создаю качественный и эффективный дизайн сайтов.
Работаю до полного утверждения дизайна.
В работе использую Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Figma.
Если необходимо обсудить проект по аудиосвязи - всегда рад : )
Так же, качество моей работы можно оценить по готовым проектам, ссылки на которые я оставил ниже.
https://jolybell.com/
Контакты:
Skype: az_k.dima
Email: [email protected]
Viber/WhatsApp/Telegram: +380660092212
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Портфолио
- Дизайн сайта AeroVid.135 просмотров
- Дизайн корпоративного сайта-каталога142 просмотра
- Интернет магазин одежды и аксессуаров128 просмотров
- Landing page194 просмотра
- Сайт-визитка. Защита станков269 просмотров
- Главная страницы, конкурсная работа. Автозапчасти220 просмотров
- Дизайн главной страницы. Прорабкин320 просмотров
- Landing page. Выкуп автомобилей352 просмотра
- Дизайн личного кабинета коммунального предприятия322 просмотра
- Главная страница сайта "Снаяша"350 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Уложился в крайне сжатые сроки, с первого раза и без дополнительных правок смог сделать отличный дизайн. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задача была поставлена четко и правильно, что позволило быстро приступить к работе. Всегда был на связи, оперативно отвечал на все мои вопросы. Максимально быстрая оплата. Рекомендую!
$7
10 баллов
7 лет назад
все было на уровне!
Ответный отзыв
Всё отлично! Понятная задача, быстрая оплата !
$45
10 баллов
7 лет назад
Все сделано, претензий нет. Хороший специалист, светлая голова.Особое спасибо за абсолютно постоянную связь на протяжении проекта. Рекомендую. и продолжаю сотрудничество. Дмитрий спасибо за дизайн.
Ответный отзыв
Дмитрий, большое спасибо за интересный проект! Вся необходимая информация по проекту предоставляется мгновенно, с оплатой задержек так же нет. Всё отлично, рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Прекрасная работа! Сразу понравился вариант лэндинга, сделанный Дмитрием, быстро доработал мелкие правки, всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё отлично! Чёткая и понятная задача, мгновенная оплата!)
$20
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, молод, активен, креативен, идет на уступки. Денег взял мало работы, сделал много =) Результатом доволен, буду сотрудничать еще. Сделал все за 1 день.
Ответный отзыв
Очень удобно работать с Ильей! Чёткое задание и мгновенная оплата!)
Дизайн сайтов
8 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
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