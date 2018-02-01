Создаю качественный и эффективный дизайн сайтов.

Работаю до полного утверждения дизайна.

В работе использую Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Figma.

Если необходимо обсудить проект по аудиосвязи - всегда рад : )

Так же, качество моей работы можно оценить по готовым проектам, ссылки на которые я оставил ниже.

https://jolybell.com/

https://teplovizov.ru/

https://aerovid.ru/

Контакты:

Skype: az_k.dima

Email: [email protected]

Viber/WhatsApp/Telegram: +380660092212