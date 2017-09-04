Буду очень рада сотрудничеству с Вами!
Личные качества:
ответственная, быстро обучаюсь, коммуникабельная, трудолюбивая
Навыки:
Уверенный пользователь ПК;
Имею опыт работы с Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint), Adobe Photoshop, Lightroom;
Высокая скорость печати (346 зн/мин);
Английский язык: уровень Upper-Intermediate;
Украинский язык: свободное владение.
Хобби:
Музыка, вокал, литература, кинематограф, видеоигры, фотография
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Все качественно и в сроки как и договаривались!
Ответный отзыв
К заказчику претензий нет. Доходчиво объяснил, что нужно сделать, постоянно был на связи, вовремя прислал оплату. От сотрудничества остались только положительные эмоции, спасибо.
Переводы
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
#204
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#87
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#325
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#327