Shailok

Анна Shailok

 
24 годаУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Буду очень рада сотрудничеству с Вами!

Личные качества:

ответственная, быстро обучаюсь, коммуникабельная, трудолюбивая

Навыки:

Уверенный пользователь ПК;

Имею опыт работы с Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint), Adobe Photoshop, Lightroom;

Высокая скорость печати (346 зн/мин);

Английский язык: уровень Upper-Intermediate;

Украинский язык: свободное владение.

Хобби:

Музыка, вокал, литература, кинематограф, видеоигры, фотография

PowerPointPhotoshop
Отзывы заказчиков
ishe_ua
Игорь 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Перевести тексты сайта (ru->en)
Все качественно и в сроки как и договаривались!
К заказчику претензий нет. Доходчиво объяснил, что нужно сделать, постоянно был на связи, вовремя прислал оплату. От сотрудничества остались только положительные эмоции, спасибо.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
#204
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#87
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#325
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#327