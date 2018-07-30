Дизайн со вкусом с фирменным стилем

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки284 просмотра

Нужен дизайн тематика SEO, простой дизайн но со вкусом и фирменным стилем, с прорисовкой элементов. Нужен человек желательно с г. Краснодар, для совместной взаимовыгодной работы. Ну или удаленно можно.  Пару примеров сайтов прилагаю:

http://masterso.ru

https://grand-seo.ru

Пишите скайп сразу и примеры дизайнов.

7 лет назад
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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