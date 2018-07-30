Дизайн со вкусом с фирменным стилем

Нужен дизайн тематика SEO, простой дизайн но со вкусом и фирменным стилем, с прорисовкой элементов. Нужен человек желательно с г. Краснодар, для совместной взаимовыгодной работы. Ну или удаленно можно. Пару примеров сайтов прилагаю:

http://masterso.ru

https://grand-seo.ru

Пишите скайп сразу и примеры дизайнов.