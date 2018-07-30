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Редизайн сайта свадебных платьев.
Изменить шрифты, цвета, прорисовать дизайн.
Ссылка на сайт http://www.anabel.ua/
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