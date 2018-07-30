Редизайн сайта свадебных платьев.

К сожалению, полное разочарование( Постоянный игнор и ложь. Обещанные сроки выполнения работы - 22 дня, в итоге затянулось на 3 месяца - и как итог - никакого результата. И что самое неприятное - масса потерянного времени. Деньги, конечно же, никто не вернул.