Разработать дизайн сайта

Необходимо разработать дизайн продающего сайта. Тематика: разработка мобильных приложений на заказ. Если вы умеете рисовать в Figma - это будет плюсом.

Наличие портфолио обязательно. Предпочитаемый вид коммуникации: e-mail и telegram.

Ссылка на прототип: Смотреть

Также еще будет 5 страниц (кейсов), появятся в прототипе попозже. Адаптив - обязателен.

Вышлю референсы, подробно заполню бриф для дизайнера - пишите.

Укажите пожалуйста: - примеры работ- как у вас строится схема работы над такими проектами - какой формат оплаты- почему стоит выбрать именно вас