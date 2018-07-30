Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок307 просмотров

Необходимо разработать дизайн продающего сайта. Тематика: разработка мобильных приложений на заказ. Если вы умеете рисовать в Figma - это будет плюсом.

Наличие портфолио обязательно. Предпочитаемый вид коммуникации: e-mail и telegram.

Ссылка на прототип: Смотреть

Также еще будет 5 страниц (кейсов), появятся в прототипе попозже. Адаптив - обязателен.

Вышлю референсы, подробно заполню бриф для дизайнера - пишите.

Укажите пожалуйста: - примеры работ- как у вас строится схема работы над такими проектами - какой формат оплаты- почему стоит выбрать именно вас

FigmaNode.js
7 лет назад
yerlankussainov
Ерлан 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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