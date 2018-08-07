Дизайн новых страниц сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок276 просмотров

Требуется сделать редизайн 3 страниц сайта, а именно

I.  ﻿https://breezysound.ru/services/ cюда добавляем 3 категорию услуг "Перевод видеороликов" - т.е. только иконка

II. ﻿Далее делаем редизайн 3 страниц:

﻿ ﻿1. https://breezysound.ru/services/videoroliki/  - Видеоролики ﻿

﻿ ﻿2. https://breezysound.ru/services/ozvuchivanie/ - Озвучивание

﻿ ﻿3. https://breezysound.ru/service/lokalizaciya-i-perevod/ - Перевод видеороликов

III. На главную страницу, страницы из пункта II и на все страницы услуг будет справа сделан опросник (ответьте на 5 вопросов и получите подарок) квиз. От Вас разработать дизайн этого квиза вот пример http://quiz.plenkadom.ru/, правда будет размерами меньше ) т.е. размещаем его справа на главном экране

По каждой услуге есть файл с подробным описанием, общий смысл такой, что в данной категории мы отражаем основные услуги, которые у нас есть, а все остальные услуги данной категории показываем внизу под заголовком "А также"

Пример здесь:  https://www.audio-reclama.ru/video/videoroliki-zakaz.html 

Бюджет ограничен, общий стиль сайт не меняем.

7 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AnnKatyshevskaya
Анна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$80
2 дня
Крутой дизайн! Классная работа, сделана со вкусом!!!!!!!
Спасибо за проект, понятное тз и полную предоплату, приятно работать!

Заявки фрилансеров

AnnKatyshevskaya
Анна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад