Нужен дизайн лендинга, схема в приложении
Дизайн новых страниц сайта
Требуется сделать редизайн 3 страниц сайта, а именно
I. https://breezysound.ru/services/ cюда добавляем 3 категорию услуг "Перевод видеороликов" - т.е. только иконка
II. Далее делаем редизайн 3 страниц:
1. https://breezysound.ru/services/videoroliki/ - Видеоролики
2. https://breezysound.ru/services/ozvuchivanie/ - Озвучивание
3. https://breezysound.ru/service/lokalizaciya-i-perevod/ - Перевод видеороликов
III. На главную страницу, страницы из пункта II и на все страницы услуг будет справа сделан опросник (ответьте на 5 вопросов и получите подарок) квиз. От Вас разработать дизайн этого квиза вот пример http://quiz.plenkadom.ru/, правда будет размерами меньше ) т.е. размещаем его справа на главном экране
По каждой услуге есть файл с подробным описанием, общий смысл такой, что в данной категории мы отражаем основные услуги, которые у нас есть, а все остальные услуги данной категории показываем внизу под заголовком "А также"
Пример здесь: https://www.audio-reclama.ru/video/videoroliki-zakaz.html
Бюджет ограничен, общий стиль сайт не меняем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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