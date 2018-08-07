Дизайн новых страниц сайта

Требуется сделать редизайн 3 страниц сайта, а именно

I. ﻿https://breezysound.ru/services/ cюда добавляем 3 категорию услуг "Перевод видеороликов" - т.е. только иконка

II. ﻿Далее делаем редизайн 3 страниц:

﻿ ﻿1. https://breezysound.ru/services/videoroliki/ - Видеоролики ﻿

﻿ ﻿2. https://breezysound.ru/services/ozvuchivanie/ - Озвучивание

﻿ ﻿3. https://breezysound.ru/service/lokalizaciya-i-perevod/ - Перевод видеороликов

III. На главную страницу, страницы из пункта II и на все страницы услуг будет справа сделан опросник (ответьте на 5 вопросов и получите подарок) квиз. От Вас разработать дизайн этого квиза вот пример http://quiz.plenkadom.ru/, правда будет размерами меньше ) т.е. размещаем его справа на главном экране

По каждой услуге есть файл с подробным описанием, общий смысл такой, что в данной категории мы отражаем основные услуги, которые у нас есть, а все остальные услуги данной категории показываем внизу под заголовком "А также"

Пример здесь: https://www.audio-reclama.ru/video/videoroliki-zakaz.html

Бюджет ограничен, общий стиль сайт не меняем.