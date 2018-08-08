Дизайн лендинга

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Завершен21 заявка328 просмотров

Нужен дизайн лендинга, схема в приложении

7 лет назад
LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$120
4 дня
Отличный специалист. Буду ещё обращаться
Спасибо Игорю за конструктивное сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад