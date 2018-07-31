Простой дизайн промо сайта

Сделать дизайн промо сайта для мобильного приложения. Пример во вложении.

Слева два мобильных телефона со скринами из приложения. Справа: Логотип (уже есть), ниже текст и ниже две кнопки на аппстор и гугл плеймаркет. Черный фон. Пишите стоимость.