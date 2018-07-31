Простой дизайн промо сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок888 просмотров

Сделать дизайн промо сайта для мобильного приложения. Пример во вложении. 

Слева два мобильных телефона со скринами из приложения. Справа: Логотип (уже есть), ниже текст и ниже две кнопки на аппстор и гугл плеймаркет. Черный фон. Пишите стоимость. 

7 лет назад
guest_15331443887414
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров