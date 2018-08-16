Дизайн корпоративного сайта

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Завершен2 заявки182 просмотра

Дизайн корпоративного сайта для веб студии

Дизайн бюро

Детали в скайп могу скинуть

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$400
5 дней
Сделать на максимально высоком уровне а главное красиво )
Спасибо за интересный проект! :) Как всегда все четко )

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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