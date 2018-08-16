Сделать дизайн промо сайта для мобильного приложения. Пример во вложении. Слева два мобильных телефона со скринами из приложения. Справа: Логотип (уже есть), ниже текст и ниже две кнопки на аппстор и гугл плеймаркет. Черный ...
Дизайн корпоративного сайта
Дизайн корпоративного сайта для веб студии
Дизайн бюро
Детали в скайп могу скинуть
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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