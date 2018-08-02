Дизайн сайта одностранички

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Закрыт21 заявка305 просмотров

Прогрессивный, красивый, и лаконичный. Мне нравится: http://vinesite.ruНо, в целом, мне очень нравится http://pay.minescar.com хотя там все мелкое и не удобное на телефоне.Вроде и не плох http://banana-craft.su благодаря скролу страницы. Но, он перегружен лишним, да и мал сам по себе.Примерно так хочу: https://questc.ruНо, хочется что бы было красиво, лаконично, сочно чтоб прям вызывало желание купить донат. Но, в данном стиле мне не по душе боковое меню. Оно лишнее, я хочу как можно меньше лишнего, и как можно больше смысла. Так как сайт мобильный, дизайн нужен исключительно мобильный.Нужно отрисовать главную страницу на которой будет:Выбор сервера, описание доната, обратная связь (кнопки)Нужно отрисовать форму заполнения информации после выбора сервера, а именно:Поле ввода ника, выдвигающееся меню выбора привилегии, промокодНужно отрисовать третью страницу, где будут кнопки выбора способа оплаты.Не забываем, что так же есть поле для ввода номера телефона qiwi.Сайт пример всего: https://pay.steepcraft.pro

7 лет назад
veme312
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Infernituum_
Эдуард 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$63
3 дня
Обещал все за вечер сделать, прошло 7 дней. Работы выполнено 0. Берет предоплату за целое ничего. Будьте осторожны, мошенник.

Заявки фрилансеров

Infernituum_
Эдуард 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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