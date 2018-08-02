https://docs.google.com/document/d/1RC3Fj68k-YrEB5P8av1GWlgSE36l-84ibBGcrkawBiY/ Нужно отрисовать форму заказа. Описание и механика во вложении. Десктоп + мобила Сделать нужно быстро, день-два. Жду срок и стоимость.
Дизайн сайта одностранички
Прогрессивный, красивый, и лаконичный. Мне нравится: http://vinesite.ruНо, в целом, мне очень нравится http://pay.minescar.com хотя там все мелкое и не удобное на телефоне.Вроде и не плох http://banana-craft.su благодаря скролу страницы. Но, он перегружен лишним, да и мал сам по себе.Примерно так хочу: https://questc.ruНо, хочется что бы было красиво, лаконично, сочно чтоб прям вызывало желание купить донат. Но, в данном стиле мне не по душе боковое меню. Оно лишнее, я хочу как можно меньше лишнего, и как можно больше смысла. Так как сайт мобильный, дизайн нужен исключительно мобильный.Нужно отрисовать главную страницу на которой будет:Выбор сервера, описание доната, обратная связь (кнопки)Нужно отрисовать форму заполнения информации после выбора сервера, а именно:Поле ввода ника, выдвигающееся меню выбора привилегии, промокодНужно отрисовать третью страницу, где будут кнопки выбора способа оплаты.Не забываем, что так же есть поле для ввода номера телефона qiwi.Сайт пример всего: https://pay.steepcraft.pro
Выбранный исполнитель
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