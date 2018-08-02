Нарисовать дизайн сайта

Прогрессивный, красивый, и лаконичный. Мне нравится: http://vinesite.ruНо, в целом, мне очень нравится http://pay.minescar.com хотя там все мелкое и не удобное на телефоне.Вроде и не плох http://banana-craft.su благодаря скролу страницы. Но, он перегружен лишним, да и ...