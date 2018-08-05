Дизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок227 просмотров

Необходимо сделать дизайн landing-page 

Тема: Лидогенерация 

Срок: до 05.08.2018 до 9.00 по МСК 

Стоимость: 2500 руб. 

Предоставляется прототип. 

Более детальные подробности проекта обсуждаются с кандидатами. 

При обращении просьба прилагать свои работы.

Результат предоставить в формате PSD.

Лидогенерация
7 лет назад
ilya1309
Илья 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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