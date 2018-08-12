Крутой Лендинг Инструменты набор

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок167 просмотров

Продающий Лендинг - Набор Инструментов в чемодане . Тз отправлю  в личку.

7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$150
4 дня
Очень довольна работой! Прекрасный результат! Всегда на связи. Быстрая , крутая работа. Будем и дальше обращаться.
Очень приятный заказчик. Понятная задача, конструктивные правки, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

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